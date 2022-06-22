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Виктория Азаренко показала фото со своим пятилетним сыном

Виктория Азаренко показала фото со своим пятилетним сыном
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок со своим пятилетним сыном Лео.

Фото: из личного архива виктории азаренко

19 декабря 2016 года Азаренко родила сына Лео от своего бойфренда Билли Маккига в Лос-Анджелесе (США). Пара рассталась летом 2017 года, после чего начались судебные разбирательства касательно опеки над сыном. Виктория пропустила остаток сезона 2017 года. Судебные разбирательства продолжились в 2018 и 2019 годах.

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