Маттео Берреттини выбрал желаемого соперника на Уимблдоне между Надалем и Джоковичем
Поделиться
Финалист Уимблдона 2021 года, 11-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, с кем бы ему больше хотелось сыграть на Уимблдоне — с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем или с 20-кратным победителем ТБШ Новаком Джоковичем.
«Я считаю, что на траве Новака сложнее обыграть, если учесть, как я играю. А если вы спросите меня «ты хочешь сыграть с Новаком или с Рафой в Париже (на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»)?», я бы сказал, что с Новаком. Это зависит от турнира.
не говорю, что обыграть Рафу на Уимблдоне будет легко, но думаю, что с Новаком будет сложнее», — приводит слова Берреттини издание Yardbarker.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
Комментарии
- 22 июня 2022
-
07:57
-
07:33
-
07:28
-
01:55
- 21 июня 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:55
-
20:50
-
19:10
-
18:07
-
17:56
-
16:55
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
14:22
-
13:41
-
12:20
-
12:01
-
11:02
-
10:46
-
10:41
-
10:31
-
10:26
-
10:13
-
10:06
-
09:31
-
08:31
-
08:22
-
08:16
-
08:08
-
07:47
Партнерский контент