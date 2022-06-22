Маттео Берреттини выбрал желаемого соперника на Уимблдоне между Надалем и Джоковичем

Финалист Уимблдона 2021 года, 11-я ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, с кем бы ему больше хотелось сыграть на Уимблдоне — с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем или с 20-кратным победителем ТБШ Новаком Джоковичем.

«Я считаю, что на траве Новака сложнее обыграть, если учесть, как я играю. А если вы спросите меня «ты хочешь сыграть с Новаком или с Рафой в Париже (на «Ролан Гаррос». — Прим. «Чемпионата»)?», я бы сказал, что с Новаком. Это зависит от турнира.

не говорю, что обыграть Рафу на Уимблдоне будет легко, но думаю, что с Новаком будет сложнее», — приводит слова Берреттини издание Yardbarker.

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