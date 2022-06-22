Ллейтон Хьюитт назвал главного фаворита Уимблдона у мужчин
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, австралиец Ллейтон Хьюитт рассказал, кого считает главным фаворитом Уимблдона в мужском одиночном разряде. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
По мнению Хьюитта, больше всего шансов на победу у 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Сербский теннисист шесть раз выигрывал Уимблдон и является действующим победителем турнира.
«Очевидно, что этот сезон складывается для Новака довольно тяжело. Но его достижения на Уимблдоне, его стиль игры говорят о том, что он должен быть фаворитом турнира», — приводит слова Ллейтона Хьюитта издание Tennis 365.
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