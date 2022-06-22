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Алекс Корретха — о сезоне Надаля: только Рафа способен на такое. Это чудо

Алекс Корретха — о сезоне Надаля: только Рафа способен на такое. Это чудо
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха прокомментировал результаты Рафаэля Надаля в сезоне-2022. В январе 36-летний Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии, а в июне — «Ролан Гаррос», хотя выступал в Париже с травмой стопы.

«После победы в первом турнире, а затем в первом «Шлеме» он снова получил травму, и у него не было достаточно времени на подготовку к «Ролан Гаррос». Затем он выиграл, и я подумал: хорошо, может быть, ему нужно время, чтобы отдохнуть, восстановиться. Но он готов попробовать сыграть на Уимблдоне.

Считаю, что только Рафа способен на это. Он преодолел все эти качели. Мне кажется, что 2022-й для Рафы — это чудо с самого начала года», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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