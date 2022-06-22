Тони Надаль назвал фаворитов Уимблдона

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, назвал фаворитов Уимблдона.

«Рафа в порядке. Я думаю, что он будет одним из фаворитов, но главным всё же остается Джокович. Также в числе фаворитов будет Хуркач или Берреттини», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

В сезоне-2022 36-летний Рафаэль Надаль выиграл два турнира «Большого шлема». В январе он победил на Открытом чемпионате Австралии, а в июне выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на травмированную стопу.

Новак Джокович не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. На «Ролан Гаррос» он уступил Рафаэлю Надалю в четвертьфинале.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля. Победители турнира получат по £ 2 млн ($ 2,51 млн), финалисты — по £ 1,05 млн ($ 1,32 млн). Общий призовой фонд составит £ 28,992 млн ($ 36,33 млн).