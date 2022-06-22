Циципас — о предстоящем дебюте на турнире на Мальорке: ожидания не такие уж высокие
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24-летний теннисист из Греции Стефанос Циципас поделился своими ожиданиями от травяного турнира ATP-250 на Мальорке.
«Я пытаюсь получать удовольствие от тенниса, раньше так не делал. Если честно, ожидания не такие уж высокие. Я наслаждаюсь своей жизнью, и создание удивительных воспоминаний — это самое важное в данный момент.
Я не зациклен на каком-либо результате, и это здорово. В последнее время я участвовал во многих турнирах, и в большинстве из них я выступил очень хорошо — но на самом деле я хочу развлечься и почувствовать, что заслуживаю немного веселья» — приводит слова Стефаноса Циципаса ATP Tour.
Сегодня Стефанос Циципас дебютирует на травяном турнире на Мальорке матчем второго круга с белорусом Ильёй Ивашко.
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