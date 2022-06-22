Кириос — о победе над Джере: горжусь собой за эту игру
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал победу над сербом Ласло Джере в рамках травяного турнира ATP-250 на Мальорке.
«Я всегда хорошо играл на тай-брейках и знаю, что если буду хорошо подавать, то у меня будут хорошие шансы. Сегодня Джере подавал очень хорошо, и он очень хорошо разыгрывал крупные очки. Я просто счастлив победить. Ласло — сильный соперник. Мы вместе росли в юниорах, поэтому я знал, что он способен показать хороший теннис. Я горжусь собой за эту игру», — приводит слова Ника Кирьоса ATP Tour.
Ник Кирьос обыграл Ласло Джере со счетом 5:7, 7:6 (7:1), 7:6 (7:1). Во втором круге австралийский теннисист встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который в первом круге обыграл японца Таро Дэниэля.
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