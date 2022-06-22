Патрик Муратоглу отреагировал на легализацию коучинга в ATP

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал решение ATP легализовать коучинг. Новые правила будут действовать как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.

«Поздравляю ATP с «легализацией» практики, которая применялась почти на каждом матче на протяжении десятилетий. Больше не будет лицемерия», — написал Муратоглу в своём «твиттере».

Напомним, тренерам будут выделены специальные места, и они должны будут соблюдать ряд условий. Так, коучинг разрешён только в том случае, если не прерывает игру и не создаёт помех сопернику. Давать указания голосом можно, когда игрок находится на той же стороне площадки. Однако даже в этом случае разговоры не допускаются – только отдельные слова или короткие фразы. Сигналы руками разрешены на протяжении всего матча. Тренеры не могут уходить со своих мест и разговаривать с подопечным, когда он по какой-либо причине покидает площадку. В случае несоблюдения этих правил существуют также наказания и штрафы.

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