Патрик Муратоглу отреагировал на легализацию коучинга в ATP

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу прокомментировал решение ATP легализовать коучинг. Новые правила будут действовать как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.
«Поздравляю ATP с «легализацией» практики, которая применялась почти на каждом матче на протяжении десятилетий. Больше не будет лицемерия», — написал Муратоглу в своём «твиттере».
Напомним, тренерам будут выделены специальные места, и они должны будут соблюдать ряд условий. Так, коучинг разрешён только в том случае, если не прерывает игру и не создаёт помех сопернику. Давать указания голосом можно, когда игрок находится на той же стороне площадки. Однако даже в этом случае разговоры не допускаются – только отдельные слова или короткие фразы. Сигналы руками разрешены на протяжении всего матча. Тренеры не могут уходить со своих мест и разговаривать с подопечным, когда он по какой-либо причине покидает площадку. В случае несоблюдения этих правил существуют также наказания и штрафы.
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
- 22 июня 2022
-
10:30
-
10:19
-
10:09
-
09:03
-
08:39
-
08:26
-
08:19
-
07:57
-
07:33
-
07:28
-
01:55
- 21 июня 2022
-
23:56
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:55
-
20:50
-
19:10
-
18:07
-
17:56
-
16:55
-
16:05
-
16:01
-
15:58
-
15:55
-
14:22
-
13:41
-
12:20
-
12:01
-
11:02
-
10:46
-
10:41
-
10:31
-
10:26
-
10:13