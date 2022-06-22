Ллейтон Хьюитт высказался о победе Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» с травмой стопы

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, австралиец Ллейтон Хьюитт рассказал, что думает о титуле 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции. Напомним, 36-летний Надаль выступал на «Ролан Гаррос» с травмой стопы.

«Стопа — вероятно, одна из самых сложных вещей в смысле лечения и восстановления. И это делает последний «Ролан Гаррос» особенным. Да и Australian Open тоже, учитывая, какой камбэк он сделал в том финале (на Открытом чемпионате Австралии Надаль в пяти сетах обыграл Даниила Медведева, несмотря на то что проиграл первые два сета. — Прим. «Чемпионата»). Не думаю, что он тогда был готов на сто процентов», — приводит слова Хьюитта Tennis 365.

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