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Алекс Корретха дал совет Новаку Джоковичу в отношении Рафаэля Надаля перед Уимблдоном

Алекс Корретха дал совет Новаку Джоковичу в отношении Рафаэля Надаля перед Уимблдоном
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха дал совет 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу в преддверии Уимблдона, который пройдёт с 27 июня по 10 июля. По словам Корретхи, Джоковичу не стоит задумываться о противостоянии с 22-кратным победителем ТБШ Рафаэлем Надалем.

«Рафа Надаль немного оторвался по количеству «Шлемов», и теперь Джоковичу нужно просто привести в порядок свои чувства. Я не считаю, что ему стоит думать о Рафе, равно как и Рафе не стоит думать о Новаке», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Напомним, Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, Надаль — два. Новак является действующим победителем турнира.

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