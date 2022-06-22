Серена Уильямс — о своем возвращении на корт: были сомнения, что я вернусь

Бывшая первая ракетка мира 40-летняя Серена Уильямс рассказала, как трудно было возвращаться на корт после длительного перерыва.

«Я люблю теннис и люблю играть, иначе меня бы здесь не было, верно? Но мне также нравится то, что я делаю вне корта. Я была бы нечестной, если бы сказала, что не было никаких сомнений в том, что я вернусь. После того, как я не смогла сыграть на Открытом чемпионате в Нью-Йорке, я просто потеряла сознание из-за того, что не тренировалась. Сейчас мое тело чувствует себя прекрасно. Это парные игры, я играю только на половине корта. Но я много тренировалась, и это определенно хорошо», — приводит слова Серены Уильямс The Sun.

Бывшая первая ракетка мира 40-летняя Уильямс провела свой первый официальный матч с июня 2021 года. Вчера Серена Уильямс и тунисская теннисистка Онс Жабер в паре вышли во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания).



