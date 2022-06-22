Алекс Корретха — о планах Надаля: не думаю, что он нацелен на календарный «Большой шлем»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха поделился мнением о планах испанского теннисиста Рафаэля Надаля.
«После всех своих травм он готов пойти и сыграть на Уимблдоне. Я уверен, что только Рафа может сделать это, потому что он преодолел все взлёты и падения, которые у него были. Это показывает, насколько он смирен и как сильно желает продолжать идти вперёд. Не думаю, что календарный «Большой шлем» — его цель, не думаю, что это в его планах. Он просто тренируется и хочет быть готовым к первому кругу, а дальше понемногу пойдёт вперёд», — приводит слова Алекса Корретхи TennisHead.
Напомним, недавно 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль использовал обезболивающие инъекции в стопу по ходу выступления на Открытом чемпионате Франции, где завоевал титул. 36-летний Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
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