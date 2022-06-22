Ольховский не считает, что Медведев сыпется в финалах, несмотря на пять поражений подряд
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Российский и советский теннисист Андрей Ольховский высказался о неудачных выступлениях в финалах первой ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева.
«Я бы не сказал, что Медведев начинается сыпаться в финалах. В Хертогенбоше не очень удачно сыграл, а в Галле Хуркач просто гениально отыграл. Хотелось бы более лучшего результата, чтобы завоевал титул. Посмотрим, как сложится турнир», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, что Медведев упустил пять титулов подряд. Последний раз он проиграл в решающем матче на турнире ATP-500 в Галле поляку Хуберту Хуркач со счетом 1:6, 4:6. До этого вовсе проиграл в финале 205-й ракетке мира голландцу Тиму ван Рейтховену.
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