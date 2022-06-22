Алекс Корретха высказался о грядущем возвращении 40-летней Серены Уильямс на Уимблдон

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха рассказал, что думает о возвращении на корт 23-кратной чемпионки ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс. Вчера, 21 июня, 40-летняя Уильямс выиграла матч в парном разряде, в котором её напарницей была третья ракетка мира Онс Жабер. Серена примет участие в Уимблдоне, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«Конечно, я ждал, что она вернётся. Я думаю, она нужна теннису. Трава очень хорошо подходит её стилю игры. Так что она будет очень опасной для любой соперницы.

Очень сложно предсказать, будет она готова или нет. Надо немного подождать, несколько матчей. Кроме того, это зависит от жеребьёвки. И, конечно, на мой взгляд, впервые за столько лет она вообще не должна испытывать давления. Она может просто выйти и сказать: ладно, что бы ни случилось, всё будет хорошо», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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