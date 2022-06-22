Андрей Ольховский: Карацев может создать проблемы Медведеву на турнире в Мальорке

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча второго круга на турнире на Мальорке (Испания), в котором первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев сразится с соотечественником Асланом Карацевым. Матч Медведев — Карацев состоится сегодня, 22 июня, и начнётся не ранее 17:00 мск.

«Аслан может создать проблемы Медведеву. Для меня Аслан непредсказуем в последнее время. У него очень много поражений, которые не связаны с игрой: ошибается достаточно много, сам проигрывает. Потенциально может сыграть лучше. Даниил — фаворит однозначный», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика: