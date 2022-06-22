Матыцин — об отстранении россиян от Уимблдона: турнир пострадал от этого

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об отстранении российских теннисистов от Уимблдона, заявив, что турнир данным решением нанес себе урон.

«Соответствующую оценку этому факту дало профессиональное сообщество Ассоциации теннисистов-профессионалов. Пострадал Уимблдон, так как было принято решение о неначислении рейтинговых очков за участие в этом соревновании.

Это значит, что разум восторжествовал и, повторяю, профессиональное сообщество тренеров, специалистов, которое занимается организацией соревнований, понимает, что исключение России из таких важных соревнований наносит непоправимый ущерб самим соревнованиям и единству спортивного сообщества. Я придерживаюсь точки зрения о недопустимости политизации по национальному признаку», — приводит слова Олега Матыцина «РИА Новости Спорт».