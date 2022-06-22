Медведев — об ожиданиях от турнира на Мальорке: я постараюсь выиграть его

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился своими ожиданиями от действующего травяного турнира на Мальорке и о том, чего ему не хватает для побед.
«Я постараюсь выиграть его (травяной турнир на Мальорке). В своих последних двух турнирах я дошел до финала, что неплохо, ведь это значит, что ты был лучше многих своих соперников, но я играл недостаточно хорошо. Мне нужно улучшиться, чтобы выиграть турнир.
Два месяца назад мне пришлось сделать операцию и я до сих пор не готов на 100% физически. Я играю в хороший теннис. Иногда мне не хватает уверенности в самых важных моментах турнира. Я с нетерпением жду начала моей лучшей части года, а именно американского тура и Открытого чемпионата США», — приводит слова Даниила Diario de Mallorca.
Напомним, что сегодня Даниил во втором круге турнира на Мальорке встретится со своим соотечественником Асланом Карацевым.
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