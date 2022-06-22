Онс Жабер обратилась к Серене Уильямс после победы в парном матче. Та отреагировала

Третья ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американке Серене Уильямс. Вчера, 21 июня, Жабер и Уильямс сыграли матч в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания). Во встрече первого круга они нанесли поражение паре Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
«Так классно играть с тобой, Серена! Давай ещё!» — написала Жабер в своих социальных сетях. Уильямс перепостила его у себя и добавила три эмодзи с изображением сердечка.
Сегодня, 22 июня, Жабер и Уильямс сыграют во втором круге против пары Сюко Аояма/Чань Хаочин (Япония/Тайвань).
Реакция Роджера Федерера на татуировку болельщика:
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