Ник Кирьос снялся с турнира на Мальорке из-за травмы

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного тунирна ATP-250 на Мальорке из-за травмы мышц живота.
«Мне очень жаль, что мне придётся отказаться от участия в сегодняшнем матче здесь, на Мальорке. В последнее время я провёл много отличных матчей. К сожалению, сегодня проснулся с болью в животе и пошёл к врачу. Я очень ценю турнир на Мальорке, но последую совету доктора, так как не хочу рисковать Уимблдоном, который стартует на следующей неделе.
Я действительно с нетерпением ждал сегодняшнего матча, так как мне понравилось проводить здесь время. Мальорка — красивый остров с очень хорошими людьми», — приводит слова Ника Кирьоса ATP Tour.
Сегодня Ник Кирьос должен был встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Испанец автоматически выходит в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Даниил Медведев — Аслан Карацев.
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