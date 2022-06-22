Ник Кирьос снялся с турнира на Мальорке из-за травмы

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного тунирна ATP-250 на Мальорке из-за травмы мышц живота.

«Мне очень жаль, что мне придётся отказаться от участия в сегодняшнем матче здесь, на Мальорке. В последнее время я провёл много отличных матчей. К сожалению, сегодня проснулся с болью в животе и пошёл к врачу. Я очень ценю турнир на Мальорке, но последую совету доктора, так как не хочу рисковать Уимблдоном, который стартует на следующей неделе.

Я действительно с нетерпением ждал сегодняшнего матча, так как мне понравилось проводить здесь время. Мальорка — красивый остров с очень хорошими людьми», — приводит слова Ника Кирьоса ATP Tour.

Сегодня Ник Кирьос должен был встретиться с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Испанец автоматически выходит в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем пары Даниил Медведев — Аслан Карацев.