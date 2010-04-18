Петрова выиграла парный титул в Чарльстоне
Первая сеяная пара турнира в Чарльстоне, американка Лизель Хубер и россиянкаНадежда Петрова, выиграли титул. Со счётом 6:3, 6:4 они победили американкуВаню Кинг и голландку Микаэлу Крайчек.
Победительницы сделали пять брейков, выиграв в итоге всего на четыре очка больше. Для Петровой этот парный титул стал 18-м в карьере.
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