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Петрова выиграла парный титул в Чарльстоне

Петрова выиграла парный титул в Чарльстоне
Теннис / WTA 0

Первая сеяная пара турнира в Чарльстоне, американка Лизель Хубер и россиянкаНадежда Петрова, выиграли титул. Со счётом 6:3, 6:4 они победили американкуВаню Кинг и голландку Микаэлу Крайчек.

Победительницы сделали пять брейков, выиграв в итоге всего на четыре очка больше. Для Петровой этот парный титул стал 18-м в карьере.

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