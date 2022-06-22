Медведев — о ветре: казалось, кто сумел забросить мяч на корт, тот и выиграл очко

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Асланом Карацевым во втором круге травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).
«Было трудно поддерживать быстрый темп в ветреных условиях. Казалось, что много очков просто ушло тому, кто сумел забросить мяч на корт, ведь он и выигрывал эти очки. Это было нелегко, но я рад победе, потому что это самое главное. Прошлый год был потрясающим. Я отлично играл в теннис. Надеюсь, я смогу сделать то же самое в этом году. Мне нравится здесь, на Мальорке, так что, надеюсь, я смогу как можно дольше оставаться на турнире.
Баутиста-Агут? Он отличный игрок… Действительно трудно постоянно побеждать его. Он топ-игрок, и, надеюсь, мы сможем провести хороший матч», – цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour.
- 22 июня 2022
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