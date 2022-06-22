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Ольховский: Медведев провалил начало матча с Карацевым — осталось непонятное впечатление

Ольховский: Медведев провалил начало матча с Карацевым — осталось непонятное впечатление
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Российский и советский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о матче Даниила Медведева и Аслана Карацева на турнире на Мальорке (4:6, 6:3, 6:2).

«Игра оставила очень непонятное впечатление. Вначале Медведев провалил, затем Карацев не очень уверенно сыграл во втором сете. Не знаю, что за травма у Аслана, плечо это или нет, но, на мой взгляд, физически был готов сегодня не очень. Было очень жарко, и, как показалось, были судороги у Аслана. Могу ошибаться. Подсел физически, поэтому было тяжело бороться, особенно в третьем сете. Медведев победил в трёх сетах. Не скажу, что оба показали свою лучшую игру… Фаворитом изначально был Медведев — он и победил», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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