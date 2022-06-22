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В ФТР прокомментировали победу Медведева над Карацевым в 1/8 финала турнира на Мальорке

В ФТР прокомментировали победу Медведева над Карацевым в 1/8 финала турнира на Мальорке
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу первой ракетки мира Даниила Медведева над соотечественником Асланом Карацевым на турнире на Мальорке.

«Получился качественный, хороший матч, доставивший удовольствие тем, кто его смотрел. Даниил выиграл в трёх сетах, на бумаге он и был фаворитом. Аслан хорош был в первом сете. Матчи между нашими ребятами всегда носят принципиальный характер. Я думаю, что это была хорошая игра в трёх сетах.

Повлияли ли погодные условия? Да, было жарко. Но в Мельбурне и Нью-Йорке зачастую бывает ещё жарче. Есть свои нюансы: кому-то чуть проще, а кому-то сложнее. Но это не то, что может являться решающим фактором», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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