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Даниил Медведев представил логотип личного бренда

Даниил Медведев представил логотип личного бренда
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил логотип личного бренда, сообщает Boardroom в «Твиттере».

Теннисист подал заявку на товарный знак, который будет распространяться на теннисное оборудование, линию одежды и многое другое.

Фото: Твиттер-аккаунт Boardroom

Напомним, 22 июня Медведев обыграл своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).

Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

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