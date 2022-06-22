Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил логотип личного бренда, сообщает Boardroom в «Твиттере».



Теннисист подал заявку на товарный знак, который будет распространяться на теннисное оборудование, линию одежды и многое другое.

Фото: Твиттер-аккаунт Boardroom

Напомним, 22 июня Медведев обыграл своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).



Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.