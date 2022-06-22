Даниил Медведев представил логотип личного бренда
Поделиться
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил логотип личного бренда, сообщает Boardroom в «Твиттере».
Теннисист подал заявку на товарный знак, который будет распространяться на теннисное оборудование, линию одежды и многое другое.
Фото: Твиттер-аккаунт Boardroom
Напомним, 22 июня Медведев обыграл своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).
Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Комментарии
- 22 июня 2022
-
22:23
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
20:52
-
20:27
-
19:53
-
18:54
-
18:43
-
18:05
-
17:49
-
17:38
-
16:35
-
16:24
-
15:14
-
15:09
-
14:31
-
14:00
-
13:44
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:05
-
13:02
-
12:27
-
11:15
-
10:30
-
10:19
-
10:09
-
09:03
-
08:39
-
08:26
Партнерский контент