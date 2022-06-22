Янчук: Медведев немного надёжнее Карацева. Манера игры подводит Аслана

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Асланом Карацевым на турнире на Мальорке.
«Медведев немного надёжнее и устойчивее. У него очень цепкая и надёжная игра. Карацев может атаковать, класс тоже высокий. Но где-то в характере, в манере игры проскакивают ошибки в неподходящие моменты. Можно сказать, что он проигрывает, делая невынужденные ошибки. Эта манера игры его подводит. Не хватает устойчивости и внимания. Всё-таки Медведев надёжнее», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, а затем выиграл 6:3, 6:2. Поединок длился 2 часа 19 минут. Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
- 22 июня 2022
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