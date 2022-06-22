Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Серена Уильямс и Онс Жабер вышли в полуфинал парного турнира в Истбурне

Серена Уильямс и Онс Жабер вышли в полуфинал парного турнира в Истбурне
Комментарии

Американка Серена Уильямс и представительница Туниса Онс Жабер вышли в полуфинал парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.

Бывшая первая ракетка мира 40-летняя Уильямс провела свой второй официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.

Ранее Уильямс и Жабер в поединке первого раунда нанесли поражение паре Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Новость по теме
Серена Уильямс — о своем возвращении на корт: были сомнения, что я вернусь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022