Серена Уильямс и Онс Жабер вышли в полуфинал парного турнира в Истбурне
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Американка Серена Уильямс и представительница Туниса Онс Жабер вышли в полуфинал парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.
Бывшая первая ракетка мира 40-летняя Уильямс провела свой второй официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.
Ранее Уильямс и Жабер в поединке первого раунда нанесли поражение паре Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
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