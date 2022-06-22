Серена Уильямс и Онс Жабер вышли в полуфинал парного турнира в Истбурне

Американка Серена Уильямс и представительница Туниса Онс Жабер вышли в полуфинал парного разряда травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).



Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут.



Бывшая первая ракетка мира 40-летняя Уильямс провела свой второй официальный матч с июня 2021 года. Тогда американка уступила белоруске Александре Саснович в первом круге Уимблдонского турнира из-за травмы, полученной во время поединка.



Ранее Уильямс и Жабер в поединке первого раунда нанесли поражение паре Мари Боузкова/Сара Соррибес-Тормо (Чехия/Испания) со счётом 2:6, 6:3, 13:11. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.