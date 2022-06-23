Шварцмана и Мартинеса ограбили на турнире в Истбурне

Сразу у двоих теннисистов, принявших участие в травяном турнире в Истбурне (Великобритания), украли вещи из гостиничных номеров. Речь об аргентинце Диего Шварцмане и испанце Педро Мартинесе.
«Войдя в комнату, я обнаружил, что моих часов в ней нет. Я обыскал всё – безрезультатно. Тогда я пошёл к стойке регистрации, чтобы поговорить с работниками, а через пятнадцать минут пришёл Диего и сообщил то же самое. В гостинице проводят собственное расследование. У меня была на самом деле плохая ночь, я не спал, так что подготовиться к игре было сложно, но я старался концентрировать внимание на ней», – цитирует Педро Мартинеса The Guardian.
Напомним, травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания) проходит перед стартом Уимблдона, в этом году – с 20 по 25 июня.
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