Новак Джокович опубликовал пост перед стартом Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый пост в своих социальных сетях в преддверии Уимблдонского теннисного турнира. Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«Здорово вернуться на траву. Я всегда с нетерпением ожидаю игры на турнире, который в детстве был моей мечтой», — написал Джокович, прикрепив текст к своей фотографии с тренировки.

Фото: из личного архива новака джоковича

35-летний Новак Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон. Сербский теннисист является действующим победителем турнира. В финале 2021 года Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.

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