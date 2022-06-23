Новак Джокович опубликовал пост перед стартом Уимблдона

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал новый пост в своих социальных сетях в преддверии Уимблдонского теннисного турнира. Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.
«Здорово вернуться на траву. Я всегда с нетерпением ожидаю игры на турнире, который в детстве был моей мечтой», — написал Джокович, прикрепив текст к своей фотографии с тренировки.
Фото: из личного архива новака джоковича
35-летний Новак Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон. Сербский теннисист является действующим победителем турнира. В финале 2021 года Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини.
Также посмотрите видео о том, как USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
- 23 июня 2022
-
08:21
-
08:16
-
08:07
-
08:04
-
07:27
-
01:58
-
00:44
- 22 июня 2022
-
23:56
-
23:05
-
22:49
-
22:23
-
21:59
-
21:38
-
21:25
-
21:18
-
20:52
-
20:27
-
19:53
-
18:54
-
18:43
-
18:05
-
17:49
-
17:38
-
16:35
-
16:24
-
15:14
-
15:09
-
14:31
-
14:00
-
13:44
-
13:42
-
13:38
-
13:30
-
13:27
-
13:19