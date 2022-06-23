Энди Маррей заявил о намерении выиграть Уимблдон-2022

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей заявил, что его цель — одержать победу на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«Я хочу выиграть турнир, это моя цель. Честно говоря, в прошлом году я выступал на турнире, не будучи хорошо подготовленным физически. Я чувствовал себя неважно, у меня было довольно много травм во время подготовки к нему, и я был действительно близок к тому, чтобы пропустить турнир. Сейчас же я надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать», — приводит слова Маррея GQ.

Энди Маррей дважды выигрывал Уимблдонский теннисный турнир: в 2013 и 2016 годах.

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