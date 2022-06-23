«Онсрена». Уильямс и Жабер обратились к болельщикам

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и третий номер рейтинга WTA, представительница Туниса Онс Жабер, выступающие в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания), обратились к болельщикам.
«Всем привет, это Онсрена», — сказала Уильямс в видео, выложенном в социальных сетях WTA.
«Да, мне нравится это имя. Спасибо всем за поддержку. Мы действительно очень ценим это и наслаждаемся этим. Это так весело!» — добавила Жабер.
Вчера, 22 июня, Уильямс и Жабер вышли в полуфинал в Истбурне. Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале они сыграют с парой Александра Крунич/Магда Линетт (Сербия/Польша).
USTA официально допустила россиян до участия в US Open:
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