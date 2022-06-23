Тим Хенмэн оценил шансы Ника Кирьоса на Уимблдоне

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн рассказал, что думает о шансах 45-го номера рейтинга ATP, австралийца Ника Кирьоса в преддверии Уимблдона. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«На травяных кортах у него есть оружие, по причине которого другие теннисисты не захотят играть с ним в первых раундах. Его теннис никогда не вызывал вопросов, у него есть способности. Дело в физической форме и в ментальности.

Сможет ли он держать себя в руках, сохранять умственную концентрацию? Сможет ли он делать это в пятисетовых матчах на турнире «Большого шлема»? Сможет ли он избежать тех травм, которые временами сказывались на нём? Я надеюсь на это, поскольку я большой поклонник его качеств», — приводит слова Хенмэна Tennis 365.

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: