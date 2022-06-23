Стэн Вавринка высказался о здоровье Рафаэля Надаля после поражения в Харлингеме

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка поделился мнением о состоянии здоровья 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля, который ранее в июне выиграл «Ролан Гаррос» с травмированной стопой. Вчера, 22 июня, Вавринка проиграл Надалю со счётом 2:6, 3:6 на выставочном турнире в Харлингеме.

По мнению Вавринки, с Надалем всё в порядке.

«Я не знаю, как он себя чувствует. Похоже, с ним всё в порядке.

Он говорил, что чувствует себя лучше. Если он будет играть (на Уимблдоне. — Прим. «Чемпионата»), то покажет всё, что в его силах, и попробует победить. Считаю, что Рафа всякий раз, как участвует в турнирах «Большого шлема», является одним из фаворитов, если не главным фаворитом», — приводит слова Стэна Eurosport.

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