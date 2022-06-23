Патрик Муратоглу и 16-кратный чемпион ТБШ устроили перепалку на тему легализации коучинга

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу и 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывший австралийский теннисист Тодд Вудбридж устроили перепалку в «Твиттере» по поводу того, что ATP легализовала коучинг (новые правила вступят в силу после Уимблдона). Ранее Муратоглу написал в своём «твиттере»: «Поздравляю ATP с «легализацией» практики, которая применялась почти на каждом матче на протяжении десятилетий. Больше не будет лицемерия».

«Очень расстраивает, что столь известный тренер открыто признаёт, что так долго нарушал правила нашего спорта», — написал Вудбридж в своём «твиттере».

«Это особенно нехорошо звучит в твоём исполнении, Тодд. Ты долго выступал. Почему ты отрицаешь доказательства того, что коучинг случается на кортах каждый день? Намеренно пытаясь при этом выставить меня в дурном свете, обвиняя меня. Это огорчает.

И, кстати, научись читать. Я никогда не писал, что занимаюсь этим», — ответил Муратоглу в своём «твиттере».

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