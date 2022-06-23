Джон Макинрой назвал самого красивого теннисиста, которого он когда-либо видел

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой назвал 20-кратного чемпиона ТБШ Роджера Федерера самым красивым игроком, которого он когда-либо видел.

«Роджер Федерер — живая легенда. Мы все это знаем. Он воплощение того, каким вы хотели бы видеть своего ребёнка, когда он вырастет.

И он самый красивый игрок, за игрой которого я когда-либо наблюдал. Я боготворил Рода Лэйвера. Он для меня как обновлённый Лэйвер», — приводит слова Макинроя Reuters.

40-летний Роджер Федерер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года, где он дошёл до четвертьфинала и уступил поляку Хуберту Хуркачу. Ранее швейцарский теннисист подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также Роджер сыграет на турнире в Базеле, который состоится в октябре.

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