Джон Макинрой высказался о первом с 1998 года Уимблдоне без Роджера Федерера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер впервые не сыграет на Уимблдоне. Последний год, когда Федерера не было на Уимблдоне, — 1998-й. С 1999 по 2021 год Роджер неизменно принимал участие в турнире и завоевал восемь титулов.

«Двадцать лет — давайте смотреть на светлую сторону. У нас было много возможностей понаблюдать за игрой этого парня, смотреть, как он несколько раз выиграл турнир. Надо надеяться, что он останется доволен, что бы ни решил. Ему 40 лет. Он добился всего. Это потрясающе», — приводит слова Макинроя Reuters.

USTA официально допустила россиян до участия в US Open: