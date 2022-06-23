Тренер Медведева объяснил, почему покинул корт после криков Даниила в финале в Галле

Жиль Сервара, тренер первой ракетки мира Даниила Медведева, рассказал, почему покинул стадион по ходу финала турнира в Галле, который состоялся в минувшие выходные.

Напомним, за титул в Галле Медведев боролся с поляком Хубертом Хуркачем. Инцидент произошёл после длинного и зрелищного розыгрыша в концовке первого гейма второй партии, который Медведев проиграл. После него Даниил что-то крикнул в сторону своего бокса, и Сервара покинул корт. Медведев в итоге проиграл 1:6, 4:6.

Жиля спросили, правда ли, что он покинул корт из-за запрещённого коучинга.

«Нет, это из-за того, что Даниил потерял контроль. У него сдают нервы по пустякам или потому, что противник слишком хорош. Он не может успокоиться, и этот огонь просто распространяется.

Когда я ухожу с корта, это потому, что это единственное решение, которое может улучшить ситуацию. И ещё потому, что я не могу этого принять», — приводит слова тренера Tennis Majors.

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