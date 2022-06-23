Тренер Даниила Медведева прокомментировал легализацию коучинга в ATP
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Жиль Сервара, тренер первой ракетки мира Даниила Медведева, прокомментировал решение ATP легализовать коучинг после Уимблдона-2022. Новые правила будут действовать как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.
«Я склоняюсь в пользу этого. Особенно ради того, чтобы устранить это лицемерие и отсутствие последовательности в наказаниях.
Порой судья не решается применить санкции, а потом решает сделать это в отношении менее явного случая коучинга. Некоторых тренеров штрафуют за три «давай» во время матча. Это непоследовательность. Всё это не было очерчено какими-то рамками», — приводит слова Сервары издание Tennis Majors.
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