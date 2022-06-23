Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут: текстовая онлайн-трансляция турнира на Мальорке

Сегодня, 23 июня, состоится четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания), в котором сразятся первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 20-й номер рейтинга представитель Испании Роберто Баутиста-Агут.

Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте после игры Стефаноса Циципаса с Маркосом Гироном и начнётся не раньше 17:00 мск.

По личным встречам испанец ведёт со счётом 3-1. При этом Медведев одержал свою первую победу над Баутиста-Агутом, обыграв его неделю назад в четвертьфинале турнира в Галле в двух сетах (6:2, 6:4).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут на турнире ATP-250 на Мальорке.