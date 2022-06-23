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18-летняя Кори Гауфф: мы слышали ужасные истории о теннисных отцах

18-летняя Кори Гауфф: мы слышали ужасные истории о теннисных отцах
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Финалистка «Ролан Гаррос» 2022 года, 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала об отношениях с отцом. По словам Гауфф, они с отцом в хороших отношениях, несмотря на то что не каждая молодая спортсменка может сказать о себе то же самое.

«Мы слышали ужасные истории о теннисных отцах. Я же благодарна своему отцу. Он всегда «вытаскивает» меня из тенниса, говоря мне заняться чем-нибудь другим, если я на протяжении нескольких дней занимаюсь исключительно теннисом», — приводит слова Кори The Telegraph.

В настоящее время Кори Гауфф занимает 12-е место в рейтинге WTA. В Чемпионской гонке она идёт третьей, уступая лишь Иге Свёнтек и Онс Жабер.

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