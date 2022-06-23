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Кори Гауфф назвала трёх теннисисток, за которых болеет

Кори Гауфф назвала трёх теннисисток, за которых болеет
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Финалистка «Ролан Гаррос» 2022 года 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, за кого из действующих теннисисток болеет в туре. По её словам, это первая ракетка мира Ига Свёнтек, чемпионка US Open 2021 года Эмма Радукану и финалистка того же турнира Лейла Фернандес.

«Появляется новое поколение. Это круто. Эмму и Игу я не знала по юниорам, но мы всегда играли в одних и тех же турнирах и ITF в одно и то же время.

Видеть, как все, кого ты давно знаешь, преуспевают, — это круто. Я всегда болею за Игу, Эмму или Лейлу, когда не играю с ними», — приводит слова Гауфф The Telegraph.

В настоящее время Кори Гауфф занимает 12-е место в рейтинге WTA. В Чемпионской гонке она идёт третьей, уступая лишь Иге Свёнтек и Онс Жабер.

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