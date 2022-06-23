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Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истбурне перед парным полуфиналом

Серена Уильямс и Онс Жабер снялись с турнира в Истбурне перед парным полуфиналом
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс и третий номер рейтинга WTA, представительница Туниса Онс Жабер, выступавшие в парном разряде на турнире в Истбурне (Великобритания), снялись с турнира. Причина — травма правого колена Жабер, сообщает BBC.

Вчера, 22 июня, Уильямс и Жабер вышли в полуфинал в Истбурне. Во встрече 1/4 финала они обыграли японку Суко Аояму и представительницу Тайваня Чжань Хаоцин со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале они должны были сыграть с парой Александра Крунич/Магда Линетт (Сербия/Польша). В итоге эти теннисистки без борьбы прошли в финал.

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