Бублик в двух сетах проиграл Фритцу в четвертьфинале травяного турнира в Истбурне

Представитель Казахстана Александр Бублик потерпел поражение в четвертьфинале травяного турнира в Истбурне (Англия). В третьем матче на турнире ATP-250 он проиграл американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут. Бублик, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт. Его соперник, занимающий 14-е место в рейтинге, также сделал пять подач навылет, не допустил ошибок на подаче и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Фритца на турнире в Истбурне станет победитель пары Алекс де Минор (Австралия) — Томми Пол (США).

Призовой фонд турнира в Истбурне в этом году составил € 697 405.