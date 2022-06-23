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Касаткина проиграла Андрееску в 1/4 финала травяного турнира в Бад-Хомбурге

Касаткина проиграла Андрееску в 1/4 финала травяного турнира в Бад-Хомбурге
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах потерпела поражение от чемпионки US Open-2019 канадки Бьянки Андрееску в четвертьфинале травяного турнира WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

За два сета Касаткина выполнила четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Андрееску три подачи навылет, две двойные ошибки и пять брейков при шести брейк-пойнтах.

В полуфинальном матче турнира в Бад-Хомбурге Андрееску сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

Призовой фонд соревнований в этом году составил € 203 024.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
23 июня 2022, четверг. 15:20 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Бьянка Андрееску
64
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
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