Циципас вышел в полуфинал турнира на Мальорке
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира на траве на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл в трёх сетах американца Маркоса Гирона. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Гирон, занимающий 67-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, являющийся шестой ракеткой мира, сделал 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил две двойные ошибки.
В полуфинале турнира Циципас встретится с французом Бенжаменом Бонзи.
Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев. Он также продолжает борьбу за титул на Мальорке.
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