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Циципас вышел в полуфинал турнира на Мальорке

Циципас вышел в полуфинал турнира на Мальорке
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал турнира на траве на Мальорке (Испания). В четвертьфинале он обыграл в трёх сетах американца Маркоса Гирона. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Гирон, занимающий 67-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, являющийся шестой ракеткой мира, сделал 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми и допустил две двойные ошибки.

В полуфинале турнира Циципас встретится с французом Бенжаменом Бонзи.

Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев. Он также продолжает борьбу за титул на Мальорке.

Мальорка. 1/4 финала
23 июня 2022, четверг. 15:45 МСК
Маркос Гирон
67
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 3
7 7 		4 6
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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