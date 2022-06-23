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Остапенко обыграла Калинину и вышла в полуфинал турнира в Истбурне

Остапенко обыграла Калинину и вышла в полуфинал турнира в Истбурне
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Елена Остапенко из Латвии вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне (Англия). В матче 1/4 финала 14-я ракетка мира обыграла украинку Ангелину Калинину. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. Остапенко восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.

В матче за путёвку в полуфинал Остапенко встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Ранее она обыграла Викторию Томову из Болгарии со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд турнира в Истбурне превышает $ 750 тыс. Действующей победительницей является сама Остапенко.

Истбурн (ж). 1/4 финала
23 июня 2022, четверг. 16:45 МСК
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Ангелина Калинина
36
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Комментарии
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