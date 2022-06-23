Остапенко обыграла Калинину и вышла в полуфинал турнира в Истбурне

Елена Остапенко из Латвии вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне (Англия). В матче 1/4 финала 14-я ракетка мира обыграла украинку Ангелину Калинину. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.



Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. Остапенко восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.



В матче за путёвку в полуфинал Остапенко встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Ранее она обыграла Викторию Томову из Болгарии со счётом 6:2, 6:1.

Призовой фонд турнира в Истбурне превышает $ 750 тыс. Действующей победительницей является сама Остапенко.