Остапенко обыграла Калинину и вышла в полуфинал турнира в Истбурне
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Елена Остапенко из Латвии вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Истбурне (Англия). В матче 1/4 финала 14-я ракетка мира обыграла украинку Ангелину Калинину. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:2.
Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. Остапенко восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. Её соперница, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти.
В матче за путёвку в полуфинал Остапенко встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Ранее она обыграла Викторию Томову из Болгарии со счётом 6:2, 6:1.
Призовой фонд турнира в Истбурне превышает $ 750 тыс. Действующей победительницей является сама Остапенко.
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