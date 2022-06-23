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Медведев в четвёртый раз в пяти матчах уступил Баутиста-Агуту

Медведев в четвёртый раз в пяти матчах уступил Баутиста-Агуту
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Российский теннисист Даниил Медведев не смог улучшить статистику в матчах с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. В четвертьфинале травяного турнира на Мальорке (Испания) россиянин уступил испанскому сопернику со счётом 3:6, 2:6.

Баутиста-Агут обыграл Медведева уже в четвёртый раз в карьере. У Даниила пока лишь одна победа. Её он добыл на турнире в Галле (Германия) на прошлой неделе. Тогда российский теннисист победил со счётом 6:2, 6:4. Если не брать тот матч, то Даниил в остальных четырёх встречах взял лишь один сет.

Медведев был действующим победителем турнира на Мальорке. Таким образом, теперь россиянин не сможет защитить титул.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут встретится с победителем матча Антуан Белье (Швейцария) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

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