Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон турниров на траве. Последним для него стал турнир ATP-250 на Мальорке (Испания), на который он приехал в статусе чемпиона. Медведев сумел дойти до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.
Далее будет проходить Уимблдон, но на турнир «Большого шлема» россиян и белорусов не допустили. Теперь у Медведева будет небольшой отдых, а потом – сезон на харде. Пока россиянин заявился на турнир в Лос-Кабосе (1–6 августа).
Баутиста-Агут обыграл Медведева уже в четвёртый раз в карьере. У Даниила пока лишь одна победа. Её он добыл на турнире в Галле (Германия) на прошлой неделе. Тогда российский теннисист победил со счётом 6:2, 6:4. Если не брать тот матч, то Даниил в остальных четырёх встречах взял лишь один сет.
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