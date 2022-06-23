Российский теннисист Даниил Медведев завершил сезон турниров на траве. Последним для него стал турнир ATP-250 на Мальорке (Испания), на который он приехал в статусе чемпиона. Медведев сумел дойти до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 2:6.



Далее будет проходить Уимблдон, но на турнир «Большого шлема» россиян и белорусов не допустили. Теперь у Медведева будет небольшой отдых, а потом – сезон на харде. Пока россиянин заявился на турнир в Лос-Кабосе (1–6 августа).



Баутиста-Агут обыграл Медведева уже в четвёртый раз в карьере. У Даниила пока лишь одна победа. Её он добыл на турнире в Галле (Германия) на прошлой неделе. Тогда российский теннисист победил со счётом 6:2, 6:4. Если не брать тот матч, то Даниил в остальных четырёх встречах взял лишь один сет.