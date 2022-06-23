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Халеп разгромила Анисимову в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге

Халеп разгромила Анисимову в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
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Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в полуфинал травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия). В четвертьфинале она разгромила американку Аманду Анисимову. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность матча составила 55 минут. 19-я ракетка мира Халеп выполнила 10 подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. 25-я ракетка мира Анисимова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Халеп станет канадская теннисистка Бьянка Андрееску. Она в матче 1/4 финала обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:4, 6:1. Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.

Бад-Хомбург. 1/4 финала
23 июня 2022, четверг. 19:50 МСК
Симона Халеп
19
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Аманда Анисимова
25
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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