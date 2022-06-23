Медведев и Зверев — единственные из топ-10, кто не выиграл ни одного турнира в сезоне

Россиянин Даниил Медведев и немец Александр Медведев являются единственными игроками из топ-10 мирового рейтинга, кому не удалось в нынешнем сезоне выиграть ни одного турнира ATP. Сегодня, 23 июня, Медведев завершил сезон турниров на траве, уступив в четвертьфинале соревнований на Мальорке (Испания) испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Встреча закончилась со счётом 3:6, 2:6. Далее состоится Уимблдон, но россиян и белорусов не допустили на турнир. Примечательно, что ранее Медведев потерпел поражения в пяти финалах подряд.
Что касается Зверева, то он в настоящее время восстанавливается после травмы. Немец получил тяжёлую травму ноги во время матча «Ролан Гаррос» с испанцем Рафаэлем Надалем.
Баутиста-Агут обыграл Медведева уже в четвёртый раз в карьере. У Даниила пока лишь одна победа. Её он добыл на турнире в Галле (Германия) на прошлой неделе. Тогда российский теннисист победил со счётом 6:2, 6:4. Если не брать тот матч, то Даниил в остальных четырёх встречах взял лишь один сет.
- 23 июня 2022
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