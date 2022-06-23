Джон Макинрой дал совет Надалю перед Уимблдоном

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о ситуации, в которой оказался испанец Рафаэль Надаль. Он стал победителем «Ролан Гаррос», но после турнира рассказал, что постоянно делал обезболивающие уколы. В связи с этим Надаль признал, что сам не знает, когда завершит карьеру, учитывая проблемы со здоровьем. 36-летний испанец планирует выступить на Уимблдоне. При этом он заявил, что намеревается отказаться от уколов.



«Тяжелейшим испытанием для Рафы будет Уимблдон, учитывая, что он сказал после «Ролан Гаррос». Он делал уколы перед некоторыми, а то и всеми матчами. Мне не верится, что он решил от них отказаться. До сих пор тяжело поверить, что он там выиграл семь матчей, да и выглядел так здорово. Он выглядел здорово!



Если бы я был 36-летним теннисистом, который не знает, сколько ему ещё играть, я бы попытался взять календарный «Шлем». Я бы делал себе уколы в ногу, чтобы пройти Уимблдон и US Open. Я бы поступил так», — цитирует Макинроя Eurosport.

Новость по теме Джон Макинрой высказался о первом с 1998 года Уимблдоне без Роджера Федерера